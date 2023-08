Momento insólito: Ao roubar bicicleta de uma casa, ladrão tem interação inesperada antes de fugir

Parece que o cão é mesmo o melhor amigo do homem, mesmo quando este é um ladrão e está a roubar uma bicicleta. Pelo menos é o que mostra o vídeo que a polícia de San Diego divulgou na sua página de Facebook.

No dia 15 de julho, um homem terá entrado na garagem de uma casa para roubar uma bicicleta avaliada em mais de 1000 euros. No entanto, o roubo terá sido interrompido pelo cão da casa, mas não da maneira que seria de esperar.

Nas imagens divulgadas, pode ver-se o golden retriever sair de dentro de casa e ir em direção ao ladrão. No entanto, não ladra nem ameaça, apenas atrasa o ladrão e tudo porque queria atenção.

O ladrão terá largado a bicicleta por uns minutos para fazer festas na barriga no cão. Antes de sair com a bicicleta, ainda recebe umas lambidelas do animal.

Apesar da internet ter achado imensa piada ao episódio, o vídeo foi divulgado pela Polícia de San Diego na sua página de Facebook para ver se conseguem identificar o ladrão.