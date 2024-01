O truque caseiro para deixar os retrovisores imunes à chuva

Já lhe aconteceu estar a conduzir em dias de chuva, olhar pelos espelhos retrovisores e sentir que não tem visibilidade nenhuma por causa da água? Limpar com um pano ou com a mão é uma solução temporária, mas parece que há um truque simples que vai ajudar a repelir a água dos espelhos do seu carro a médio prazo.

A pasta de dentes é algo que usamos diariamente para garantir a higiene oral, no entanto este produto pode ser usado também fora da casa de banho, mais concretamente no carro.

Nos últimos tempos, a pasta de dentes passou a ser considerada uma ferramenta de força para a manutenção e limpeza dos veículos. Há quem a use para polir os faróis dos carros e agora também para garantir que os retrovisores ficam imunes à chuva.

As redes sociais estão já carregadas de vídeos que mostram como é que se pode usar este produto de higiene oral para afastar a água da chuva dos retrovisores do carro. Basta colocar uma pequena quantidade no espelho e polir com um pano de algodão ou microfibra até não se verem resíduos.

Porque é que a pasta de dentes funciona?

As pastas de dentes são compostas por abrasivos, detergentes e substâncias para eliminar o sabor e o odor, assim como por químicos que ajudam a evitar problemas nos dentes. Estes agentes todos juntos fazem maravilhas pelos espelhos.

O que acontece quando esfregamos pasta de dentes nos vidros é que se minimiza a tensão na superfície, o que faz com que as gotas de água não fiquem presas no espelho, explica o El Motor, do El País.

Veja nos vídeos como pode pôr esta dica em prática.