Pela sua saúde, nunca mais deite fora os talos dos coentros

Se deita fora os talos dos coentros (ou da salsa) quando os utiliza na cozinha, saiba que está a desperdiçar pequenas pérolas nutricionais. Ricos em vitaminas, os coentros concentram nos seus talos muitos benefícios para a saúde.

Vários estudos científicos chegaram a conclusões muito interessantes sobre o impacto dos coentros na saúde cerebral, com impacto na demência, pode ter efeitos no combate à ansiedade, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e até previne doenças transmitidas por outros alimentos, ajudando no combate a infeções.

Os coentros são ricos em vitaminas A, C e K, ácido fólico, potássio e manganês. Como o consumo das folhas traz pouca quantidade destes ingredientes, é um verdadeiro desperdício nutricional deitar fora os caules. Existe o mito de que os caules são amargos, mas no caso dos coentros, o sabor é praticamente idêntico ao das folhas.

“Os caules pequenos e jovens dos coentros são realmente macios, cheios de sabor e podem ser usados ​​junto com folhas de coentro em muitos pratos”, escrevem uma especialista da The Kitchen Herbs. Já “os caules grossos dos coentros que se encontram em plantas mais velhas são menos saborosos”, escreve.

A cozinheira refere que usa os caules mais finos em saladas, molhos, guacamole ou salteados. Já os talos mais grossos podem ser incluídos em caril, massas, sopas ou cremes.