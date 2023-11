Salsa e coentros murchos, nunca mais. É assim que deve guardá-los no frigorífico

Foi na conta dos criadores de receitas saudáveis espanhóis Marc Balló e Mónica Cortés que surgiu e se tornou viral um método incrível para guardar ervas aromáticas frescas no frigorífico, como coentros e salsa.

Até agora, já sabíamos que podíamos congelar, mas não é o mesmo que usar fresco, pois não? Quando precisamos de finalizar um prato com salsa ou coentros frescos picados ou levar as ervas à mesa para temperar uma salada faz mesmo diferença que não tenham ido ao congelador.

“Deixo-vos este truque para guardarem ou recordarem porque é incrível, funciona muito bem! Não vão murchar mais”, escreve a dupla de influencers espanhóis.

Passos (veja o vídeo abaixo):

• Colocar um molho de salsa ou coentros num frasco reciclado, que pode ser de iogurte ou de compota, por exemplo

• Inserir a erva aromática com os caules dentro do recipiente com alguma água

• Colocar um frasco por cima e fechar

• Reservar no frigorífico para ter sempre ervas frescas para irem à mesa