Crédito automóvel, leasing e renting: Quais as diferenças?

Está a pensar comprar um carro brevemente, mas não tem capitais próprios para esta aquisição? Então o mais provável é que esteja à procura de soluções para ter acesso a uma viatura no dia a dia. Embora nem todas as opções lhe permitam ficar como proprietário do automóvel, atualmente, pode celebrar um crédito automóvel, um contrato de leasing ou de renting.

Mas atenção. Estas três opções têm caraterísticas muito distintas e requerem que se informe previamente das condições contratuais, bem como das vantagens e desvantagens. Assim, para tomar uma decisão mais informada, de seguida, apresentamos as diferenças entre um crédito automóvel, um leasing e a opção de renting.

Crédito automóvel: A opção tradicional para quem quer ser proprietário de um carro

Se quer ser proprietário de um carro e precisa de um financiamento, o crédito automóvel tem este propósito, independentemente de querer comprar um carro novo ou usado. No entanto, este destina-se apenas a particulares e enquadra-se no regime de crédito aos consumidores.

Neste tipo de financiamento, as TAEG (taxas anuais de encargos efetivas globais) máximas são fixadas trimestralmente. Logo, nenhuma instituição de crédito pode celebrar um contrato com uma TAEG superior aos valores publicados pelo Banco de Portugal, na modalidade correspondente.

No que respeita às modalidades, pode contratar, por exemplo, uma solução de locação financeira (leasing ou aluguer de longa duração - ALD) ou contrair um crédito com ou sem reserva de propriedade. Depois, a taxa é definida consoante o estado do veículo, ou seja, se é novo ou usado.

No caso dos créditos automóveis com a modalidade de locação financeira, as TAEG são tendencialmente mais baixas. Mas para quem pretende a contratação de um crédito automóvel com reserva de propriedade, deve saber que o bem vai ficar na posse de quem o vende ou da instituição de crédito até que o contrato termine. Se optar por um crédito automóvel com ou sem registo de propriedade, saiba que a TAEG é sempre mais elevada quando o veículo é usado.

Leasing: O poder da decisão de comprar ou não o veículo

O leasing também é uma forma de financiar a compra de um automóvel, mas através do intermédio de uma locadora (entidade financeira ou uma marca), que vai ser a proprietária do carro durante a vigência do contrato. Até aqui, parece tudo idêntico a um crédito automóvel normal. No entanto, o leasing é uma modalidade mais flexível e dá-lhe a possibilidade de escolher se quer ou não ficar com o veículo no final do contrato.

Para ter uma noção, este funciona com o pagamento de uma mensalidade, que pode ter uma taxa fixa ou variável, e os contratos costumam ter um prazo compreendido entre 12 e 96 meses.

Embora no final do contrato possa ou não ficar com veículo, saiba que tem de pagar todos os encargos de manutenção, reparações, seguro, IUC e as inspeções periódicas.

Quando este terminar, se optar pela compra, tem de pagar uma percentagem do valor total do veículo, que é previamente acordada no contrato. Caso não queira comprar o automóvel, basta devolver o veículo no fim do contrato.

Renting: O aluguer de um carro que reduz inúmeras despesas

Por fim, tem a opção de renting, que não é mais do que alugar um carro novo, sem ter de pagar uma entrada inicial e os encargos associados a um automóvel, em troca do pagamento de prestações mensais.

Ou seja, esta opção não permite a compra do automóvel a particulares e a empresas. No entanto, através desta solução consegue prever os custos com o automóvel, uma vez que as prestações são fixas e não tem de se preocupar com despesas de manutenção, entre outros encargos.

Por norma, os contratos de renting são feitos por um determinado período ou para um número de quilómetros acordado. Como este tipo de contrato envolve menos burocracias, pode trocar de carro com maior frequência e fazer certos ajustes ao seu contrato.