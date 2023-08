Quais os custos associados a um crédito habitação?

Se está a pensar comprar casa com recurso a um crédito habitação, deve ter em conta que este financiamento implica custos adicionais além do pagamento da prestação mensal do empréstimo.

Assim, para não ser surpreendido com encargos que podem colocar as suas finanças em risco, deve conhecer todos os encargos que terá de suportar.

Valor não financiado pelo banco

Quando recorre a um crédito habitação para comprar uma casa, o banco não financia 100% do valor do imóvel que pretende comprar, a não ser que este faça parte da carteira de imóveis daquele banco.

De acordo com as regras do Banco de Portugal, desde 2018, nenhum banco pode financiar mais de 90% do valor da escritura ou da avaliação do imóvel (prevalecendo o valor mais baixo). Logo, precisa de ter, em capitais próprios, entre 10% a 20% do valor da sua futura casa.

Assim, se o preço de aquisição do imóvel for 190.000 euros, mas a avaliação for de 180.000 euros, o limite máximo do financiamento corresponde a 90% de 180.000 euros. Ou seja, o banco vai emprestar-lhe apenas 162.000 euros, tendo de ter em capitais próprios um valor mínimo de 18.000 euros.

Comissões associadas ao crédito habitação

Ao contratar um crédito habitação deve informar-se sobre o pagamento de comissões associadas ao seu financiamento. Embora estas variem consoante a instituição financeira, normalmente são cobradas comissões de avaliação, estudo de processo e formalização, que podem rondar os 800 a 1.000 euros.

Despesas com a avaliação do imóvel

Em muitas instituições financeiras o custo da avaliação do imóvel é cobrado inicialmente juntamente com outras comissões associadas ao seu crédito habitação. Mas caso tenha de pagar a avaliação do imóvel à parte, deve informar-se com antecedência sobre este encargo, uma vez que esta despesa pode ser maior ou menor se for pedida por si.

Usando um exemplo, a avaliação de um apartamento T2 pode variar entre os 120 e os 300 euros quando é pedida por si. Mas se for pedida pelo banco, o custo pode variar entre os 200 e os 250 euros. Dito isto, deve fazer contas e ver qual é a solução mais vantajosa para si.

Não se esqueça de adicionar à sua prestação mensal o custo com os seus seguros

Fazendo um crédito habitação passa a ter de pagar uma prestação mensal ao banco relativa ao financiamento. Tendo em conta a modalidade de juros que escolher, pode ficar com uma prestação com um valor fixo (crédito com taxa fixa) ou com uma prestação variável que pode subir ou descer consoante as oscilações da taxa Euribor associada ao seu contrato (taxa variável).

Contudo, mensalmente vai ter de somar ao valor da sua prestação o custo dos seus seguros do crédito habitação (seguro de vida do crédito habitação e seguro multirriscos).

Despesas com o registo da aquisição da sua casa

Também terá encargos com o registo da compra da sua casa. Se optar pelo Serviço Casa Pronta, o preço a pagar é de 700 euros, uma vez que a compra é feita através de um crédito habitação.

No entanto, também pode fazer este registo através de um notário ou de uma conservatória do registo predial. Nestas opções os preços vão variar conforme os valores tabelados. Mas de acordo com o Portal da Justiça, o valor de uma certidão ronda os 20 euros e o registo da escritura os 225 euros. Depois terá de adicionar a estes valores o IVA correspondente.

Tem ainda como opção fazer este registo através de um advogado ou solicitador, podendo o preço rondar os 500 euros.

O peso dos impostos na compra de uma casa através de um crédito habitação

Por último, deve fazer contas aos impostos a pagar ao Estado e em relação ao seu crédito habitação. A compra de uma casa com recurso a um financiamento envolve o pagamento de três impostos: o Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Impostos (IMT), imposto do selo relativo à aquisição da casa e o imposto do selo relativo ao seu crédito habitação.

O IMT não tem um valor fixo, sendo que o montante a pagar vai depender da natureza do imóvel, da localização, da finalidade da habitação (habitação própria permanente ou habitação secundária) e o valor do imóvel. Para saber quanto vai pagar, pode recorrer ao simulador de IMT 2023.

Já no que diz respeito aos impostos do selo, o de aquisição corresponde a 0,8% do preço da escritura e o imposto do selo do crédito habitação a 0,6% do valor financiado.