Conhece alguém que quer comprar ou vender casa? Esta aplicação remunera quem recomenda o negócio

Chamava-se NosRezo, mas agora passa a ser conhecida como propertips by iad, uma plataforma da iad que permite a qualquer um recomendar um potencial negócio imobiliário e ser remunerado com uma percentagem da comissão, se a transação for realizada.

A rede de consultores imobiliários independentes da Europa anunciou o rebranding da aplicação que foi criada em França em 2014 e que conta com mais de 800 mil membros registados.

Para poder ser remunerado, o utilizado terá de registar o contacto na app e colocar essa pessoa em contacto com um consultor imobiliário iad. Se o negócio for realizado, o utilizador que referenciou o negócio, recebe a sua recompensa por ter facilitado o processo.

No último ano fiscal (entre 01/07/2022 e 30/06/2023), a comissão média registada por recompensa foi de 500 euros por transação, sendo que a comissão mais alta obtida este ano atingiu o valor de 4872 euros para quem referenciou o negócio, explica a iad em comunicado.

Segundo Alfredo Valente, CEO da iad Portugal, “num contexto em que o poder de compra dos portugueses se vê cada vez mais comprometido devido à inflação, aumento das taxas de juro e afins, esta app é uma solução genial. Não só porque permite que ajudemos a nossa família, amigos e conhecidos a realizar o seu objetivo de vender ou comprar casa, como ainda sermos recompensados por prestar essa ajuda”.

E acrescenta: “estamos certos de que este rendimento extra pode constituir uma preciosa ajuda para a maioria das famílias portuguesas. Estamos a falar de números impressionantes: só em 2022, a propertips by iad distribuiu 7,2 milhões de euros pelos seus utilizadores”.

A propertips by iad apresenta duas interfaces: uma destinada aos utilizadores externos; outra destinada aos consultores iad, através da qual recebem a recomendação e mantêm o referenciador informado do estado da mesma em tempo real e do seguimento do respetivo pagamento.

A app está disponível nas lojas países onde o grupo iad já está presente: Portugal; França; Espanha; Itália; Alemanha e México.

