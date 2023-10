Tem uma conta que já não usa? Pode estar a ter gastos desnecessários

Se até há um tempo, os bancos encerravam as contas que estavam inativas por um determinado período, atualmente isso já não acontece e têm de ser os titulares a encerrar as contas por sua iniciativa.

Ter mais do que uma conta bancária é um cenário frequente, o que dá origem também a situações em que já nem se lembra que tem determinada conta ou tem alguma que quase não usa.

Se é o seu caso, sabia que pode estar a ter gastos desnecessários?

É considerada inativa uma conta bancária que não registou qualquer movimento entre seis e 12 meses. No entanto, os bancos cobram as comissões de manutenção mesmo que não haja saldo ou movimentos.

O valor das comissões varia consoante o banco e o tipo de conta. E tenha atenção porque, em alguns bancos, terá ainda de pagar uma comissão adicional por a conta estar parada.

Se tem dinheiro nessa conta, as comissões vão sendo debitadas até o saldo ficar negativo e só aí será notificado pelo banco. E esta cobrança só deve acontecer quando acumular um valor significativo.

A exceção são as contas jovem que, regra geral, não têm custos de manutenção associados.

Como saber se tenho uma conta inativa?

Se não tem a certeza se tem contas inativas, pode consultar a base de dados de contas do Banco de Portugal e obter o seu Mapa de Responsabilidades. Só precisa das suas credenciais de acesso ao Portal das Finanças.

Para isso, deve aceder ao site do Banco de Portugal e clicar em “Particulares” e, de seguida, em “Base de Dados de Contas”. Depois de ler e aceitar as condições, deve autenticar-se com as suas credenciais de acesso ao Portal das Finanças ou com o leitor do cartão de cidadão para obter o mapa.

Neste mapa, vai poder ver detalhadamente todas as contas, poupanças, créditos e outros produtos financeiros que estejam em seu nome.

Em caso de dúvida, siga sempre este procedimento e evite cobranças inesperadas.

Como encerrar uma conta bancária?

Para evitar gastos extra e surpresas desagradáveis, o ideal é encerrar todas as contas que não utiliza. Pode fazê-lo a qualquer momento e sem custos. Porém, deve assegurar-se de que não tem saldo negativo, créditos em curso ou débitos diretos associados.

Para fechar a conta terá de informar o banco, por escrito, do motivo da sua decisão. Alguns bancos exigem um pré-aviso de 30 dias. Regra geral, esta comunicação deve ser feita presencialmente num documento próprio que o banco lhe dá.

Depois, deve entregar todos os cartões que tem, assim como cheques ou caderneta. Também o homebanking será cancelado pelo banco nessa data. Vai assinar um comprovativo de entrega e deve ficar com a cópia.

Certifique-se de que os cartões, cheques ou caderneta são destruídos à sua frente.

Se passado algum tempo perceber que a conta não foi encerrada, o banco está em incumprimento. Não deve aceitar qualquer cobrança de comissões depois da data de encerramento. Daí a importância de guardar todos os comprovativos.