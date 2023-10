Sabe que é o MTIC e a TAEG? Aprenda a comparar propostas de crédito

25 out, 14:34

O MTIC e a TAEG são dos indicadores mais valiosos na hora de comparar propostas de crédito. Assim, se está a pensar pedir um empréstimo para comprar casa, é nestas siglas que se deve focar para saber qual é a proposta de crédito mais barata que tem em mãos.

Se nunca ouviu falar destes indicadores ou tem dúvidas sobre a proposta que deve escolher, este artigo pode dar-lhe uma ajuda.

O que é a TAEG e qual a sua importância num crédito?

Como indicado, quando está a comparar propostas de crédito, não deve olhar apenas para o valor que paga pelo seu empréstimo juntamento com a taxa de juro desse contrato. E isto porquê? Porque estas não vão ser as suas únicas despesas com o seu financiamento.

Na hora de analisar a FINE (Ficha de Informação Normalizada Europeia) de cada proposta, é normal que tenha dúvidas sobre o significado da TAN (Taxa Anual Nominal) e da TAEG (Taxa Anual Efetiva Global). De uma forma simples, a TAN representa apenas os juros do seu empréstimo. Já a TAEG representa o custo anual total do seu crédito, sendo esta apresentada em percentagem face ao valor total do financiamento.

Quando olha para a TAEG, saiba que esta abrange encargos como:

- Comissões;

- Despesas com impostos e emolumentos relativos ao registo da hipoteca (créditos com garantia hipotecária);

- Comissões da manutenção da conta à ordem (obrigatória para a gestão do crédito);

- Seguros associados ao seu empréstimo, como o seguro de vida do crédito habitação e o seguro multirriscos;

- Remuneração a um intermediário de crédito não vinculado, e se esta for paga pelo consumidor.

- Outras despesas associadas ao contrato de crédito, exceto o pagamento perante o incumprimento das obrigações estabelecidas no contrato, comissões de reembolso antecipado e custos notariais.

Onde consultar a TAEG?

A TAEG de uma proposta de crédito consta na FINE que é entregue por cada instituição de crédito. Contudo, há um pormenor que pode levantar algumas dúvidas na hora de comparar valores. Afinal, é normal que uma FINE apresente duas TAEG: uma que não considera o spread bonificado e uma segunda que considera esta bonificação concedida pelo banco (a bonificação é concedida quando aceita subscrever seguros ou outros produtos apresentados pela instituição de crédito, reduzindo assim o seu spread). Esta segunda TAEG encontra-se na seção “vendas associadas facultativas”, permitindo-lhe comparar qual é a opção mais benéfica para si quando olha para outras propostas.

O que é o MTIC?

O MTIC é a sigla para Montante Total Imputado ao Consumidor. Na prática, este indicador também demonstra o montante que vai pagar durante todo o empréstimo, englobando os juros, comissões, impostos, entre outras despesas associadas ao seu crédito. Contudo, ao contrário da TAEG, o MTIC não é apresentado em percentagem. Este mostra o valor que paga por cada 1 euro de valor financiado, podendo consultar esta informação no início da FINE.

Para quem precisa de ter uma noção mais exata do valor total de um empréstimo, o MTIC facilita bastante a comparação de propostas. Afinal, quanto mais baixo for o seu valor, menos irá pagar pelo seu crédito.

Quando tem produtos associados ao seu contrato, olhe também para o quadro de reembolso, uma vez que vai encontrar o plano de pagamento do seu crédito e o Valor Global a Pagar (quando há bonificação de spread).

Como comparar propostas com base no MTIC e TAEG?

Se tem várias propostas de crédito em mãos, pode estar um pouco confuso com as mais variadas taxas, siglas e até condições, principalmente se estas forem bastante idênticas.

Imaginemos que pretende comprar um imóvel de 130.000 euros. Na melhor das hipóteses, o seu financiamento vai corresponder a 90% desse valor, ou seja, 117.000 euros. Suponhamos que recebeu duas propostas idênticas, com indexação à Euribor a 6 meses e um prazo de 30 anos.

Então, como pode saber qual é a proposta mais vantajosa para si com base no MTIC e na TAEG? Vamos a um exemplo.

Na proposta da instituição de crédito 1, o financiamento tem uma TAEG de 5,026% e um spread de 0,8%, o que dá origem a uma prestação mensal de 611,67 euros e um MTIC de 222.127,19 euros.

Já no banco 2, a TAEG proposta é de 5,061% e o spread de 0,75%. Embora a prestação mensal tenha praticamente o mesmo valor, 611,62 euros, o MTIC sobe para 222.564,68 euros.

Ou seja, mesmo a segunda proposta tendo um spread mais baixo, a solução mais vantajosa passa por aceitar a primeira opção, uma vez que a TAEG e o MTIC são menores. Embora os valores sejam muito idênticos, se a taxa de juro não sofresse nenhuma alteração até ao final do contrato, (algo impossível de acontecer em contratos com taxa variável ou taxa mista), ia obter uma poupança de 437,49 euros.