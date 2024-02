Que tal um espaço de cowork com serviço de bar? O Parque das Nações tem

Depois de ter entrado em soft opening desde o início de dezembro, o novo Cowork Café foi agora oficialmente inaugurado no Parque das Nações, em Lisboa. É o terceiro espaço preparado para trabalho híbrido, coworking e escritórios privativos do Avila Spaces.

Esta inovação do Avila Spaces, que em 2023 foi considerado o Melhor Coworking do Mundo nos Global Startup Awards, surge como resposta à crescente procura das empresas que estão a “adoptar o modelo híbrido de trabalho, um conceito que reúne o melhor de dois mundos: liberdade de movimento e um regime de tudo incluído, em que os colaboradores podem trabalhar a partir de vários locais da cidade”, sublinha Carlos Gonçalves, CEO do Avila Spaces.

O Cowork Café é o primeiro espaço do Avila Spaces a integrar um serviço de barista criado em parceria com a Pastelaria Versailles, a Fábrica Coffee Roasters, a Sage, a Gin Lovers e a Bacana Sangria. Num ambiente de espaços de trabalho partilhados, os membros do Avila Spaces podem fazer uma pausa e desfrutar de um menu completo onde estão, por exemplo, capuccinos, chás, sumos naturais, cocktails, vinhos e cervejas.

O espaço tem um total de 1300 metros quadrados divididos por dois pisos (700 + 300 metros quadrados) e fica no edifício Expo 98, a cinco minutos do metro e da estação de comboios do Oriente, e a dez minutos do Aeroporto de Lisboa. No total, são 12 escritórios privativos (168 postos trabalho), 128 lugares de cowork, 15 phoneboots, 9 salas de reunião, a Innovation Room (uma sala preparada especificamente para brainstormings e criação de novas ideias) e um auditório, no piso térreo, com capacidade máxima de cem pessoas. É também aqui que fica o serviço de barista do Avila.

Há espaços de coworking a partir de 220 euros por mês ou 22 euros por dia (este valor é válido na compra de packs de dez dias). Já os escritórios privativos começam nos 400 euros por mês, por posto de trabalho. Lembre-se que todos os clientes de cowork do Avila podem utilizar as três localizações, pagando apenas uma mensalidade.

O Cowork Café regista já uma ocupação acima dos 50%. contando já com empresas como a Bridgestone, a Talkdesk e a Intellias.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders