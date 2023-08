Adolescente morre depois de nadar em lago e contrair ameba que come cérebro

Uma adolescente terá contraído uma ameba – um microorganismo presente nas águas – que come cérebro depois de ter nadado num lago de água doce na Georgia, nos Estados Unidos. Megan Ebenroth tinha 17 anos.

O caso deu-se no final de julho, pouco tempo antes de o Departamento de Saúde Pública da Georgia ter alertado a população para uma infeção por parte destes microorganismos.

Megan terá ido dar um mergulho no lago com os amigos e terá entrado em contacto com o microorganismo. Os sintomas surgiram quatro dias depois, o que levaram a adolescente até ao hospital, onde ficou internada, conta o jornal Globo. Megan acabou por desenvolver uma infeção cerebral e não sobreviveu.

O caso de Megan é o sexto de que há registo desde 1962, na Geórgia, refere a People.

A ameba que come o cérebro humano provoca danos no tecido do cérebro, o que resulta em inchaço e muitas vezes na morte. Normalmente, os sintomas começam a surgir um a 12 dias depois do primeiro contacto e passam por dores de cabeça, febre, diarreia e vómitos.

Apesar da infeção por este microorganismo não ser muito comum, o Departamento de Saúde Pública recomenta que as pessoas entrem nas águas com noção de que há riscos.