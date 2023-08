Jovem de 19 anos condenada a prisão perpétua depois de conduzir carro a 160 km/hora contra um muro. Namorado e amigo morreram

A justiça norte-americana decidiu sentenciar uma jovem a passar o resto da vida na prisão, apesar de poder pedir liberdade condicional após 15 anos, depois de comprovar que o alegado acidente em que esteve envolvida e que custou a vida a dois rapazes foi, na verdade, premeditado.

Mackenzie Shirilla planeou conduzir um automóvel contra um muro a alta velocidade para assassinar o namorado, Dominic Russo, de 20 anos, e um amigo, Davion Flanagan, de 19. O acidente fatal ocorreu em julho do ano passado, e após investigação e julgamento, o tribunal do Ohio condenou a jovem a prisão perpétua, como conta o New York Post.

Mackenzie, que tinha 17 anos no momento do acidente, garante até hoje que não se lembra do que aconteceu e que não o fez intencionalmente.

Porém, a juíza responsável pelo processo, afirmou na leitura da sentença, que a arguida conduziu intencionalmente numa hora em que não havia muitas testemunhas, num percurso que não usava habitualmente e que tinha visitado alguns dias antes. Além disso, os procuradores que deduziram a acusação, argumentaram que Mackenzie estaria conflituosa e agressiva com o namorado na altura.

Antes da sentença, os procuradores mostraram ainda vídeos do TikTok em que a arguida aparecia num espetáculo a celebrar o Halloween já depois do acidente. Por outro lado, a mãe da jovem diz que a filha chorava há meses no seu quarto ao lado de um altar em homenagem ao namorado que perdera.