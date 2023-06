Ronaldo posa em calções justos. Mas foram as unhas que chamaram a atenção

Cristiano Ronaldo partilhou mais fotografias das suas férias de luxo. Apesar de saltar à vista os calções justos, foram as unhas dos pés (veja na galeria) que suscitaram muitos comentários no Instagram.

Cristiano Ronaldo publicou no Instagram três fotografias legendadas em inglês. “Em modo férias”, escreveu. Depois de muitos comentários, incluindo de Bernardo Sousa e Miguel Veloso, surgiu uma onda a comentar as unhas dos pés do jogador.

“Gosto das unhas dos pés” ou “ninguém fala das unhas?” foram alguns dos reparos.

Ronaldo e a companheira, Georgina Rodriguez, têm partilhado com os seguidores vários momentos das férias, com os cinco filhos e amigos num iate de luxo, entre os quais o colega e amigo Diogo Dalot com a namorada, Cláudia Pinto Lopes.

