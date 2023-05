Cruzeiro de sonho transformou-se em noite de pesadelo ao atravessar tempestade [vídeos]

O navio de cruzeiro Carnival Sunshine foi atingido por uma tempestade no fim de semana, deixando os passageiros em pânico e um rasto de destruição antes de regressar ao porto de Charleston, na Carolina do Sul, Estados Unidos, avança a CNN.

“Foi aterrorizante”, contou um dos passageiros, William B. Blackburn. O homem estava no navio acompanhado da mulher e outros familiares. “Ficámos na nossa cabine e rezámos para ficar bem”, recorda, tendo tido a preocupação de localizarem onde estavam guardados os coletes salva-vidas.

“Debatemos o facto de que seria muito improvável sobreviver na água mesmo com coletes salva-vidas e duvidámos que botes salva-vidas pudessem ser lançados naquelas condições”, contou à CNN.

Outro passageiro, Bill Hassler, diz estar “surpreendido por ainda estar vivo” depois de viver esta tempestade, sublinhando que os outros passageiros estavam “brancos como fantasmas” quando finalmente desembarcaram no final do dia de sábado.

“Parecia que o navio tinha batido numa parede. Todas as nossas coisas saíram a voar dos balcões, a bagagem caiu e deslizou”, relata. “O vento uivava, tudo que conseguia ver lá fora era uma parede sólida de água em spray e chuva misturada. As a porta que dividia a varanda da cabine ao nosso lado partiu-se e batia de um lado para o outro, uma coisa horrível. O tecto e as paredes rangiam, e o navio fazia barulhos horríveis, às vezes vibrava com violência, como se os motores estivessem a lutar contra as ondas.”

Os passageiros criticaram a empresa responsável de cruzeiros por permitir que o navio navegasse em condições extremas. “Deviam ter ficado no porto das Bahamas, esperado um dia para que a tempestade acalmasse um pouco e depois partir”, disse Bill Hassler à CNN, sublinhando que, em dado momento, uma onda partiu a janela da sua cabine.

A Carnival Cruise Line limitou-se a justificar o atraso no regresso do navio e na partida da próxima viagem: “Os nossos passageiros estiveram sempre em segurança. O regresso do Carnival Sunshine a Charleston foi afetado pelo clima e mar agitado no sábado”, pode ler-se. “O impacto prolongado do clima na zona de Charleston atrasou a chegada do navio no domingo e, como resultado, o embarque para a próxima viagem também foi adiado.”

Ainda de acordo com a CNN, o Carnival Sunshine tem capacidade para mais de três mil passageiros e mais de mil tripulantes a bordo. O navio tem 14 andares.