Mulher cai do 10.º andar de um navio de cruzeiro. Vídeos mostram resgate dramático

Parece que nem todas as férias são de sonho. Uma mulher de 42 anos caiu à água do deck no décimo andar quando passava férias num cruzeiro, tendo sido resgatada com vida.

O incidente ocorreu no passado domingo, dia 25 de junho, no Mariner of the Seas da Royal Caribbean que realizava uma viagem de oito dias. A passageira caiu quando o cruzeiro passava próximo de Punta Cana, na República Dominicana.

No Twitter, Matthew Kuhn, um dos passageiros, mostrou algumas imagens do regaste. Também falou com a People, explicando que inicialmente não se percebeu o que tinha acontecido e que se achou que alguém teria morrido.

“Ir de ‘ela provavelmente não vai ser encontrada’ e ‘estão à procura do corpo’ para ‘Encontraram-na e está viva”’”, disse Kuhn, acrescentando que todo o ambiente no cruzeiro mudou e passou de sombrio para descansado. “Houve a sensação de ‘okay, cool. Ninguém morreu no nosso cruzeiro’.”

A mulher voltou a bordo, tendo sido assistida no próprio cruzeiro e mais tarde transferida para o hospital. A viagem foi retomada. Ao USA Today, um representante da guarda-costeira referiu que a passageira foi resgatada com vida e que estava em boa saúde. Estão agora a ser investigadas as causas que levaram à queda.