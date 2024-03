Máquina da loiça: devemos usar detergente em pastilhas, pó ou líquido?

Há detergente para a máquina de lavar loiça em pastilhas, cápsulas líquidas e gel. Além disso, o conteúdo também é variado. Há produtos simples compostos apenas de detergente e outros que misturam detergente com abrilhantador e sal, num três em um. Mas, com tanta oferta, o que devemos escolher?

“As marcas próprias ou exclusivas de supermercado garantem boas oportunidades de poupança quando comparadas com as grandes marcas comerciais”, sublinha a DECO (Defesa do Consumidor).

Pastilhas 3 em 1

Em cápsulas e pastilhas, os detergentes “tudo em um” são muito práticos, já que dispensam a compra de abrilhantador e sal à parte. Por norma, o seu invólucro desfaz-se na água, libertando os diferentes componentes ao longo da lavagem.

Devemos ter em atenção que “a maioria das pastilhas e cápsulas foram concebidas para funcionar com temperaturas desde 50ºC ou 60ºC”. Por isso, é preciso sublinhar que “a película exterior pode não se dissolver em programas curtos ou com temperaturas mais baixas”.

Na limpeza, os produtos “tudo em um” conseguem bons resultados. Porém, mesmo usando um bom produto, quando a dureza da água é elevada, o sal presente nestes “3 em 1” pode não ser suficiente para garantir o bom desempenho. “Por isso, é frequente os fabricantes recomendarem a adição de sal em separado se a água ultrapassar um determinado nível de dureza. As recomendações variam consoante o produto, pelo que convém verificar a embalagem”, recomenda a DECO.

Detergente em gel ou líquido

A quantidade recomendada nas embalagens costuma ser para loiça pouco suja. Por isso, “para lavar loiça com sujidade normal, essa quantidade é superior, tal como indicam no verso da embalagem. Neste cenário, o número total de doses é inferior. Resultado: o preço por lavagem será mais elevado do que o anunciado no local de compra”, explica a Defesa do Consumidor.

A DECO deixa ainda estas dicas para poupar durante o processo de lavagem da loiça:

• ligue a máquina de lavar loiça apenas quando estiver totalmente carregada, otimizando o consumo de água e de eletricidade;

• selecione o programa económico: demora mais tempo a lavar, mas consome menos água e menos energia;

• mantenha o filtro da máquina limpo;

• antes de colocar pratos e panelas na máquina de lavar loiça, retire os restos de comida e deixe a loiça de molho algum tempo se tiver sujidade incrustada.

Veja ainda a receita da DECO para fazer o seu próprio detergente: