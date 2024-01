Phenix, a plataforma que luta contra o desperdício alimentar

Instalada em Portugal desde 2016, a Phenix é uma start-up que tem como missão combater o desperdício alimentar. Trata-se de uma plataforma que desempenha um papel crucial na promoção da sustentabilidade e na redução do impacto ambiental relacionado com o descarte desnecessário de alimentos. Fundada com o objetivo de “combater a fome e contribuir para um mundo mais sustentável”, a Phenix opera como uma ponte entre estabelecimentos comerciais e organizações solidárias, dotando-as de ferramentas que permitem acrescentar novas etapas no ciclo de vida de um produto, como a venda promocional, controlo de validades, a doação para humanos e a doação para animais.

Hoje em dia, a operação da Phenix estende-se a cerca 2.500 instituições de cariz solidário, de Norte a Sul de Portugal (e ilhas) e o volume de doações alimentares estimado para o ano que agora terminou é de cerca de 33 milhões de euros. Além disso também está presente em França e Espanha.

De França para Portugal

A Phenix nasceu em França da iniciativa de Jean Moreau e Baptiste Corval, em 2014, um intermediário para potenciar, profissionalizar e agilizar as doações de alimentos de grandes superfícies (como os supermercados e hipermercados) a instituições sociais. Através destas doações, estes estabelecimentos poupam tempo e dinheiro. Além disso, podem beneficiar de um incentivo fiscal.

Mais tarde, foram desenvolvidas outras ferramentas tecnológicas para que os profissionais conseguissem gerir melhor o seu stock e evitar perdas alimentares. Desta forma, conseguem poupar, recorrendo aos serviços e ferramentas anti-desperdício da Phenix. Em suma, transformam o custo em benefício.

Por fim, foi apresentada a aplicação Phenix. Com esta ferramenta, os estabelecimentos vendem os seus excedentes diários aos utilizadores da aplicação por um preço reduzido, sendo que a Phenix recebe uma comissão por cada cabaz vendido. No fundo, com a Phenix, é possível colocar o impacto social e ambiental no centro da atividade empresarial, sem sacrificar o crescimento económico do negócio.

Em Portugal, e atualmente, a Phenix conta com parceiros como a Sonae, Grupo Brisa ou a Planície Verde. Em 2024 quer aumentar na rede de parceiros em cerca de 200%, almejar os 40 milhões em doações e chegar aos 4.5 milhões em termos de volume de negócios.

Estão presentes em duas grandes áreas de negócio, B2C (App e cabazes anti-desperdício) e B2B (doações, controlo de validades), onde trabalha com negócios locais e o consumidor final ou retalhistas, produtores e distribuidores. Por outro lado, a Phenix é certificada como B Corp desde 2019 e ESUS (Enterprise Solidaire d’Útilité Sociale) pelo Governo Francês. Pertence ainda ao Mouvement Impact France.

A Phenix contribui não apenas para a mitigação do desperdício alimentar, mas também para o fortalecimento da comunidade local. Através dessa abordagem colaborativa, a plataforma cria um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na sociedade, alinhando-se aos princípios de responsabilidade social e sustentabilidade.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders