Reduz colesterol, previne cancros e há em todas as cozinhas portuguesas. Mas andamos a comê-lo mal

Na sopa, frito com bifes, entalado na pele do peixe ou no refogado. O alho é rei na cozinha portuguesa e é um verdadeiro herói quando se avaliam os seus benefícios para a nossa saúde. Consumir um dente de alho por dia (cerca de 3 a 6 gramas) pode reduzir os níveis de colesterol em 10%, revelam alguns estudos citados pela Medical News Today.

E, apesar, de poder ter alguns efeitos secundários que habitualmente são ligeiros e passageiros, como mau hálito ou flatulência, vale a pena encontrar formas de reduzir estes efeitos para não abdicar deste ingrediente precioso para o nosso organismo.

Mas, é preciso notar que a forma como se consome o alho faz mesmo toda a diferença e em Portugal na maioria das vezes consumimo-lo cozinhado. E a eficácia do alho nos níveis de colesterol depende do tipo e da preparação do alho, já que na sua forma crua subsiste a substância alicina, um composto que traz vários benefícios para a saúde, como a redução do colesterol “mau”, o reforço da imunidade e a diminuição da pressão arterial.

Por isso, para os grandes apreciadores é preferível optar pelo alho cru esmagado ou picado sobre refeições de carne e peixe, molhos ou saladas.

Quando cozinhado, o alho continua a ser benéfico, mas perde algumas das suas propriedades. Nunca é demais acrescentar alho nas sopas, guisados, ensopados, massas e molhos. Desta forma, pode consumi-lo com um sabor mais suave.

Assar o alho é também uma opção excelente para acrescentar aos seus pratos. A CNN Brasil recomenda cortar a parte superior da cabeça de alho, regá-la com azeite, embrulhar em papel alumínio e assar no forno ou air fryer até ficar macio. O alho assado pode ser depois espalhado em pães ou utilizado como um ingrediente em molhos e massas. Existe também a possibilidade de usar o alho em pó ou em óleo.

O alho tem a capacidade de combater fungos, bactérias e vírus, ajuda a prevenir vários tipos de cancro gástricos, como cólon e estômago, reforça a saúde cardíaca, ajuda a controlar a diabetes, melhora a pressão arterial e reduz o colesterol. E, por tudo isto, existem também suplementos e comprimidos de alho.