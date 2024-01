10 hábitos alimentares que ajudam a acelerar o metabolismo e a queimar mais calorias

Chega o fim das festas e muitas pessoas estão a tentar perceber qual a melhor forma de perder aqueles quilinhos que ganharam no final do ano. Para se conseguir, é essencial garantir que gastamos mais calorias do que as que ingerimos.

Independentemente da atividade que fazemos no dia a dia, o nosso corpo gasta calorias só para manter as suas funções. A isto chama-se metabolismo basal e é possível acelerá-lo. Ou seja, há formas de garantir que o corpo gasta mais energia mesmo quando não nos mexemos.

Veja na galeria as dicas partilhadas pelo site Eat This, Not That para acelerar o seu metabolismo mudando alguns hábitos alimentares.

É importante salientar que para perder peso é essencial queimar mais calorias e a melhor forma de o fazer é mesmo com exercício físico. Outra forma é reduzir de forma saudável as calorias ingeridas diariamente. Para tal, é importante o acompanhamento de um médico ou nutricionista.