Dica que ficou viral no TikTok pode ajudar muito no caso de perder o seu filho numa multidão [VÍDEO]

Basta um segundo de distração para perdermos de vista uma criança pequena em locais com muita gente (todos sabemos). Um conselho que ficou viral Tik Tok pode tornar-se muito útil, caso se veja nesta situação aflitiva em sítios públicos.

O método foi explicado pela utilizadora do Tik Tok Jess Martini chama-lhe “ver em voz alta”. Se perder uma criança num sítio muito frequentado, tudo o que tem de fazer é parar de gritar o nome dela e passar a gritar uma breve descrição dela e do que ela tem vestido.

Por exemplo, uma outra utilizadora do Tik Tok conta a história de como perdeu a filha de três anos num parque de diversões e como se lembrou da dica que ganhou fama na rede social. Parou de gritar o nome da filha e começou a gritar “menina pequena, camisola cor-de-rosa da Minnie!”. Em seguida, vários outros adultos começaram a repetir o grito da mãe aflita e a procurar a criança com esta descrição. “Devem ter pensado que eu era louca, mas a verdade é que a encontrei muito mais depressa do que a encontraria normalmente”, recorda. Uma outra mãe acabou por lhe trazer a sua filha sã e salva.