Este plano alimentar promete fazer perder 6 quilos num mês sem passar fome

Comer de forma saudável não tem de ser um sacrifício. Quem o garante é Fábio Belo, coach nutricional certificado e parceiro do IOL na secção de receitas. No seu mais recente eBook, preparado para este verão, é apresentado um plano alimentar simples de cumprir, com alimentos comuns e económicos, e que não obriga a ‘saltar’ qualquer refeição.

Este plano inclui pequeno-almoço, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. É composto por opções simples e saborosas. “Se seguir o plano à risca vai conseguir perder até 6kg num mês”, garante Fábio Belo. Entre os alimentos deste plano, incluem-se pão, presunto, banana, queijo, frutos secos, frango, pescada ou arroz.

Pode seguir o plano com todas as refeições, mas, se preferir, pode fazer jejum intermitente. No caso de optar pela vertente do jejum intermitente irá omitir o pequeno-almoço e o lanche da manhã.

Este livro digital é um plano para que possa perder alguns quilos até ao verão e sentir confortável na praia ou na piscina.

O livro digital pode ser comprado aqui: https://payhip.com/b/M96u0