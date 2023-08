Influencer só comia alimentos crus morreu e agora acredita-se que foi de fome

Uma influencer conhecida por apenas se alimentar com comida crua que morreu no final de julho poderá ter morrido de fome. Zhanna Samsonova, de 39 anos, estava a viver na Malásia e fazia uma dieta vegan – sem produtos de origem animal – e à base de fruta exótica.

A influencer de nacionalidade russa era conhecida por Zhanna D’art nas redes sociais e tinha milhares de seguidores espalhados por várias plataformas. Usava a internet para divulgar e promover uma alimentação de alimentos crus.

Zhanna terá morrido a 21 de julho depois de procurar tratamento na Ásia, onde residia. Apesar de ainda não ter sido divulgada a causa oficial da morte, pessoas próximas disseram ao Newsflash que a influencer terá morrido de má nutrição.

“Eu vivia no andar acima do dela e todos os dias tenha receio de encontrá-la sem vida. Eu convenci-a a procurar ajuda, mas ela acabou por não sobreviver”, cita o New York Post.

Zhanna proclamava nas redes sociais que apenas comia uma dieta vegan e crua há já quatro anos, alimentando-se de frutas, sementes de girassol e smoothies e sumos de fruta.

Num dos posts, a influencer defendeu a sua dieta, escrevendo: “Vejo o meu corpo e a minha mente a transformarem-se todos os dias. Eu amo o meu novo eu e nunca vou voltar aos meus velhos hábitos.”

De acordo com a Healthline, uma dieta à base de alimentos crus pode trazer vários benefícios, mas tem também várias desvantagens, já que pode levar a falta de cálcio, vitamina D e B12.

Apesar das desvantagens, muitos dos seus seguidores acreditam que a sua morte foi causada por químicos presentes na fruta que a influencer consumia.