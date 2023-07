Mulher de 36 anos morreu depois de cair em passadeira no ginásio. Deixa quatro filhos menores

Uma mulher de 36 anos terá morrido depois e cair na passadeira onde treinava e bater com a cabeça. O caso aconteceu em Kent, nos Estados Unidos. Delrie Rosario, que era mãe de quatro crianças, costumava treinar com regularidade.

Delrie estava a correr na passadeira, algo que fazia quase diariamente, quando tentou reduzir a velocidade a que ia. A irmã, que estava com ela e viu todo o acidente, achou que Delrie apenas tinha tropeçado, disse à Kiro-7, que reportou o acidente.

A mulher terá colapsado, batendo com a cabeça na máquina de ginásio. Delrie perdeu a consciência no momento, tendo acabado por morrer mais tarde no hospital.

De acordo com a irmã, nenhum funcionário do ginásio terá dado apoio porque estavam em choque. Outras pessoas que estavam a treinar tentaram socorrer, mas não terá sido suficiente para salvar Delrie.

Delrie deixou quatro filhos e os colegas de trabalho criaram uma página de GoFundMe na esperança de angariar dinheiro para as crianças.