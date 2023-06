Influencer finge a própria morte e deixa família em choque ao aparecer no velório

Um influencer belga fingiu a própria morte e apareceu no próprio velório de helicóptero, deixando amigos, familiares e seguidores em choque. A ‘partida’, considerada de mau gosto por muita gente, teve como objetivo ver a reação da família.

David Baerten, com a cumplicidade da mulher e dos filhos, decidiu forjar a notícia da própria morte. De acordo com o New York Post, que cita o Times UK, a filha chegou a publicar uma homenagem nas redes sociais. “Descansa em paz, papá. Nunca vou parar de pensar em ti”, escreveu a filha. “Porque é que a vida é tão injusta? Porquê tu? Ias ser avô e ainda tinhas uma vida inteira pela frente. Eu amo-te! Nós amamos-te! Jamais iremos esquecer-te".

O falso funeral foi marcado para perto da cidade de Liège no fim de semana passado e contou com a presença de dezenas de amigos e familiares enlutados. Mas, quando todos esperavam o início da cerimónia, o impensável aconteceu: David Baerten aterrou de helicóptero deixando todos em choque.

Alguns dos presentes ficaram aliviados com o “regresso dos mortos” do influencer, correndo pelo campo em lágrimas para abraçá-lo, enquanto outros permaneceram no estacionamento bastante confusos com o que estava a acontecer.

Houve ainda pessoas que ficaram indignadas com o gesto e o tiktoker explicou: “O que vejo na minha família muitas vezes magoa-me, nunca sou convidado para nada. Ninguém me vê. Afastámo-nos todos. Não me senti valorizado”, explicou o influencer. “É por isso que eu queria dar-lhes uma lição de vida e mostrar-lhes que não devem esperar até que alguém morra para estar com eles”.