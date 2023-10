Cão de família salva jovem de 17 anos que sofreu AVC durante a noite

A família toda dormia tranquilamente quando, pelas 5h da manhã de um sábado, Alex – um cão de raça border collie de um ano – saltou para cima da cama dos tutores. Não descansou e não parou de ladrar até que Amanda Tanner e o marido se levantassem.

O caso aconteceu no Texas, Estados Unidos, e é relatado pelo site do Today Show. O dono de Alex acabou por sair da cama e desceu para a porta da rua, pensando que o cão precisasse de ir à rua. Mas, quando abriu a porta, o animal não quis sair e nem sequer o seguiu à porta. Estava em frente à porta do quarto do filho do casal, Gabriel, que estava fechada.

O jovem, um rapaz saudável e atlético de 17 anos, estava dentro do quarto, na sua cama, a sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e quando o pai entrou no quarto, graças ao comportamento do cão, percebeu imediatamente que alguma coisa de errado se passava com o filho. Gabriel estava com dificuldade a falar e não sentia o lado direito do corpo.

Os pais levaram imediatamente o filho a uma urgência hospitalar e o neurocirurgião que assistiu o adolescente garante que foi fundamental para a sua recuperação o facto de ter chegado ao hospital ainda nas primeiras horas do derrame.

“É incrível que o cão deles tenha dado o alerta e tenha dado início a todo o processo de fazer com que todos acordassem e descessem as escadas”, disse o médico ao site Today. “Quando alguém está a ter um derrame, os neurónios vão morrendo. Se ele fosse encontrado três ou quatro horas mais tarde, teria havido cada muitas mais lesões cerebrais”, sublinha.

O jovem, que sofreu o AVC há cerca de dois meses, tem feito grandes progessos. “Sinto-me como era antes”, diz.

Agora, a mãe de Gabriel vai mandar fazer uma medalha a Alex, para pendurá-la na coleira. “Ele agora tem a tarefa de seguir o Gabriel para todo lado”, diz. “Dorme cada vez mais com o Gabriel e a porta do Gabriel está sempre aberta para ele entrar e sair. Ele sempre foi muito sensível a tudo e às emoções de todos em casa.”