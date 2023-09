Neta cumpre o sonho do avô de 85 anos e leva-o ao estádio do Real Madrid. Vídeo partilhado é de ir às lágrimas

Haverá algo melhor do que ajudar alguém a cumprir um sonho? Uma neta sentiu isso quando levou o avô de 85 anos ao primeiro jogo feito no novo estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu. O jogo de estreia aconteceu a 2 de setembro e mesmo com o Real Madrid a sair vitorioso graças a um golo aos 95 minutos, a verdadeira estrela da partida foi Miguel. O momento enternecedor foi captado em vídeo e já conta com mais de 3 milhões de visualizações no TikTok.

No vídeo partilhado por Sandra, a neta, é explicado que Miguel não quer morrer sem antes ver o estádio e que ela o leva de surpresa. Segundos depois entram as imagens do homem de 85 anos a entrar no estádio encantado com o que vê.

O vídeo continua com vários clips durante o jogo e um dos momentos mais marcantes é quando Miguel se vira para a neta e confidencia: “Digo-te de coração. Eu, se morresse agora, morreria feliz.” Miguel acaba por se emocionar.

As imagens tornaram-se virais e até Jude Bellingham, o jogador do Real Madrid que marcou o golo que deu a vitória ao clube no jogo de 2 de setembro, partilhou o vídeo no X (antigo Twitter).

Confira o vídeo abaixo.