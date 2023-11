Gosta de empadão? Esta receita leva espinafres e alheira e pode fazer-se com sobras de arroz

Empadão de espinafres e alheira

Com apenas cinco ingredientes é possível fazer um delicioso empadão de espinafres e alheira. Pode aproveitar as sobras de arroz que tem no frigorífico para fazer esta refeição. Poderá substituir alheira por farinheira.

Ingredientes

2 alheiras de galinha e pato;

250gr espinafres cozidos;

125ml leite;

250gr arroz vaporizado cozido;

Pão ralado.

Preparação

1. Numa taça coloque as alheiras sem pele, os espinafres e o leite. Envolva os ingredientes até obter um creme.

2. Verta o creme de espinafres para um pirex. Cubra com o arroz, e polvilhe com pão ralado.

3. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 30 minutos.