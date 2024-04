Grupo Boticário apoia empreendedorismo português na área da beleza

O Empreendedoras da Beleza proporciona cursos gratuitos nas áreas de beleza, empreendedorismo, vendas, desenvolvimento pessoal e criação de conteúdo, tendo como objetivo auxiliar na habilitação profissional da população portuguesa.

Esta iniciativa do Grupo Boticário é direcionada a pessoas interessadas em desenvolver ou melhorar as suas qualificações profissionais no mercado da beleza. O programa oferece cursos gratuitos, com certificação, abrindo portas para uma nova profissão e para uma nova fonte de rendimento.

O período de candidaturas decorre até ao dia 9 de junho e os participantes podem escolher entre cursos como Maquilhagem, Unhas, Alongamento de Unhas, Hairstyling, Vendas, Empreendedorismo, Desenvolvimento Pessoal, Empoderamento, Criação de conteúdo e Influência digital.

Consolidado no Brasil e com mais de 21 mil pessoas formadas, o programa Empreendedoras da Beleza chega agora a Portugal com cursos lecionados por especialistas reconhecidos no mercado brasileiro, como professores da Escola Madre e da Escola Conquer, ambas com o objetivo de formar e alavancar o conhecimento e a vida dos participantes.

“No Grupo Boticário, temos como missão transformar o mundo através da beleza, e por isso, o nosso pilar de ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) é relevante em todas as frentes do negócio. Estamos muito felizes por trazer para Portugal este projeto que já mudou a vida de tantas pessoas no Brasil e, esperamos que isso também aconteça em Portugal”, afirma Rossana Gama, Country Manager do Grupo Boticário Portugal.

“Acreditamos que o verdadeiro empoderamento surge, não apenas do conhecimento adquirido, mas também da transformação que este traz para as nossas vidas. Com o programa 'Empreendedoras da Beleza', não estamos apenas a oferecer cursos gratuitos, mas a proporcionar oportunidades reais de crescimento e independência financeira para todas as pessoas que tenham vontade de adquirir novos conhecimentos profissionais, de empreender ou criar novos caminhos para as suas vidas”, acrescenta a responsável.

Os cursos contam com uma componente prática e, após concluídos, cada participante recebe um certificado atribuído pelas escolas.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders