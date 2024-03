12 mulheres nomeadas para cargos de direção de empresas portuguesas este ano

A desigualdade de género no mercado de trabalho mantém-se e as mulheres continuam a enfrentar situações de desigualdade na progressão profissional. Um dos maiores obstáculos no caminho para a liderança encontra-se ao nível dos cargos de gestão, onde por cada 100 homens que ascendem a manager, apenas 87 mulheres são promovidas para a mesma posição. Como resultado, os homens superam, significativamente, as mulheres em cargos de direção e, nos cargos de topo (os chamados c-suite), apenas um em cada quatro lugares é ocupado por uma mulher, revela o estudo “Women in the Workplace 2022”, elaborado pela McKinsey &Company e pela LeanIn.Org.

No entanto, começam a ser cada vez mais os casos de liderança no feminino no mercado português, exemplos de determinação e de profissionalismo nos mais variados setores de atividade. Identificámos 12 mulheres que desde o início deste ano assumiram cargos de chefia e que certamente farão a diferença na sua área profissional.

Fique a conhecê-las na galeria acima.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders