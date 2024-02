5 passos para aprender a dizer “não” sem comprometer a sua carreira

Link To Leaders

O seu chefe pede para sair mais tarde, mas naquele dia tem o aniversário do seu filho? Está cheio de trabalho, mas um colega pede-lhe ajuda para uma tarefa que até nem tem nada a ver consigo? Neste e noutro tipo de situações responde sempre que sim, mesmo quando a sua vontade é dizer “não” porque tem receio de ficar com peso na consciência e de ficar malvisto aos olhos dos outros?

Então, fique atento porque quando a carga de trabalho excede a sua capacidade pode causar-lhe ansiedade, stress e levar a um burnout. O esgotamento devido ao stress no trabalho atingiu o seu ponto mais alto, tendo sido reportado por 42% da força de trabalho, de acordo com o último relatório Future Forum Pulse, que ouviu mais de 10 mil trabalhadores em todo o mundo. O mesmo relatório conclui que as mulheres são um grupo especialmente suscetível ao burnout, tendo em conta que acumulam as tarefas domésticas.

Para evitar fazer parte destas estatísticas, não precisa de aceitar todas as solicitações de trabalho, até aquelas que vão além da sua função, para manter o seu emprego. Caroline Castrillon, coach de carreira, partilha cinco passos que o vão ajudar a dizer “não, sem ficar prejudicado. Ora veja.

Mude a sua mentalidade

O primeiro passo para criar limites é mudar a sua mentalidade. Definir limites não é egoísmo, é uma necessidade. Recupere a sua autonomia, estabelecendo limites saudáveis – que são fundamentais porque criam segurança, protegem o seu bem-estar, promovem relacionamentos saudáveis ​​e aumentam a sua autoestima. Sem eles, pode sentir-se exausto e ressentido. Viver sem limites é viver sem o respeito que merece. Depois de reconhecer o seu direito de expressar diretamente as suas necessidades, estará pronto para dar o próximo passo.

Defina prioridades

Antes de estabelecer limites no trabalho, defina os seus valores e prioridades. Pergunte a si mesmo se eles se alteraram com o tempo. Talvez esteja a cuidar de um familiar ou a pensar em ter um filho. Ou a dar prioridade ao seu próprio bem-estar. Tem lutado contra a insónia e dores de cabeça devido ao stress do trabalho? Se a falta de limites estiver a causar problemas de saúde, está na hora de fazer mudanças.

Determine os seus limites

Depois de definir os seus valores e prioridades, é hora de estabelecer limites. Para começar, estabeleça os seus limites como rígidos ou flexíveis. Limites rígidos são aqueles aos quais não abre mão, os outros são negociáveis. Por exemplo, se precisar de passar as noites com os seus filhos, pode preferir não ver os seus emails depois das 18h00. Se surgir um assunto de trabalho urgente, isso pode ser considerado um limite flexível. Ou suponha que a sua mãe precisa que a leve ao médico todas as segundas e quartas-feiras. Isso significa que precisará de flexibilidade para ajustar a sua programação ou trabalhar em casa nesses dias. Como considera essa responsabilidade inegociável, pode ser um limite difícil para si.

Comunique e seja consistente

Os limites no trabalho devem ser comunicados de forma clara, confiante e frequente. Não explique quais são os seus limites, mas refira por que precisa deles. Seja honesto para que o seu chefe e colegas entendam a sua perspectiva. Além disso, defina os seus termos. Por exemplo, se não deseja ser contactado durante as férias, a menos que seja urgente, descreva o que constitui uma emergência. Também é importante ter em mente que os seus limites serão inevitavelmente violados em algum momento. Quando isso acontecer, resolva o problema imediatamente. Diga à pessoa qual é o problema e como deseja proceder. Embora inicialmente possa parecer desconfortável, é melhor reforçar os seus limites nesse momento em vez de esperar.

Aprenda a dizer não – sem necessariamente dizer não

Se se sentir desconfortável em dizer não, saiba como contornar. Comece por treinar em situações menos intensas ou não profissionais, como, por exemplo, avisar o seu amigo ou colega que não poderá comparecer ao aniversário dele. Pode até criar cenários e praticar em casa. Aqui estão alguns exemplos de maneiras apropriadas de dizer não num ambiente de trabalho (sem usar a palavra “não”):

“Eu adorava participar na conferência, mas esta semana é o aniversário da minha filha e não posso faltar”

“Infelizmente, estou com muita coisa para fazer nestes dias. Pode enviar-me alguns horários alternativos para que eu consiga agendar uma reunião?

“Obrigado por pensar em mim, mas o meu chefe pediu-me para dar seguimento a dois outros projetos antes de iniciar qualquer outra tarefa”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders