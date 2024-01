Estágio na L'Oréal em Paris com todas as despesas incluídas? Conheça este programa

A Brandstorm, competição global do Grupo L’Oréal para recrutar os melhores jovens talentos, já tem as inscrições abertas para a edição de 2024. Neste ano, liderada pela Divisão de Produtos Profissionais da L’Oréal, a empresa propõe aos participantes entre os 18 e os 30 anos o desafio de reinventar o futuro da beleza profissional através da tecnologia.

Quem quiser participar deve inscrever-se através do site oficial do Brandstorm, criar equipas compostas por três pessoas e submeter os seus projetos até 15 de março. Os participantes terão acesso a cursos de e-Learning através da plataforma Brandstorm e masterclasses mensais com profissionais da L’Oréal para completar e expandir os seus conhecimentos durante o processo de desenvolvimento do projeto.

As equipas finalistas, tanto de Espanha como de Portugal, defenderão primeiro as suas propostas perante um júri composto por profissionais da L’Oréal e jornalistas. Posteriormente, a equipa vencedora irá à final internacional em Londres. Os vencedores receberão três meses de estágio de empreendedorismo na sede da L’Oréal em Paris, com todas as despesas de viagem e alojamento incluídas.

“É impressionante para nós como todos os anos o nível dos jovens participantes nesta competição continua a subir, demonstrando não só o seu talento, mas também a sua capacidade de desenvolver e apresentar ideias criativas e inovadoras. Na L’Oréal, como empresa líder no nosso setor, temos uma missão, “Criar a beleza que faz avançar o mundo” e, graças a iniciativas emocionantes como o Brandstorm, estamos um passo mais perto de a alcançar”, diz Blanca Muñoz, diretora de Talento da L’Oréal Espanha e Portugal, citada em comunicado.

Em 2023, a equipa vencedora a nível ibérico foi a portuguesa The Minions, da Universidade Católica de Lisboa. Já na final internacional, quem levou o grande prémio foi uma das equipas francesas.

Além do Brandstorm, a empresa também tem outras ações específicas para aumentar a empregabilidade dos jovens, como formação e masterclasses, que estão incluídas no programa lançado em 2021 L'Oréal for Youth. Graças a este programa, só em 2022 foram geradas 767 oportunidades de emprego em Espanha para menores de 30 anos.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders