Ser bonito ajuda mais os homens do que as mulheres na carreira, diz estudo

Homens atraentes têm mais probabilidade de atingir posições de liderança e de conseguir melhores salários. A conclusão resulta de um estudo de investigadores noruegueses e polacos.

Um grupo de investigadores da Noruega e da Polónia realizou uma pesquisa junto de 11 mil trabalhadores, nos Estados Unidos, e concluiu que ser bonito ajuda mais os homens no desenvolvimento da carreira do que as mulheres. Isto é, os homens considerados fisicamente atraentes têm mais hipóteses de alcançar posições de liderança e de ganhar melhores salários do que as mulheres também consideradas bonitas.

Grzegorz Bulczak e Alexi Gugushvili, responsáveis pela pesquisa, começaram por fazer um questionário socioeconómico aos participantes. Depois disso pediram a um grupo de voluntários que avaliasse a aparência deles, variando de “muito bonitos” a “muito feios”. Foi assim que o estudo, que acompanhou os trabalhadores durante anos, constatou que aqueles que eram avaliados como atraentes tinham maior probabilidade de conseguir empregos mais competitivos.

A primeira avaliação começou por ser feita com eles ainda adolescentes, numa altura em que tinham poucos recursos para realizar procedimentos estéticos que pudessem mudar a sua aparência. Anos depois, e já com os participantes da pesquisa na faixa etária dos 30 anos, os investigadores avaliaram a beleza enquanto adolescentes com a evolução profissional que cada um deles teve.

Os resultados mostraram que os que foram classificados como “muito atraentes” quando novos, eram os mais bem-sucedidos na carreira, os que ocupavam melhores cargos e tinham melhores salários. Por sua vez, as mulheres avaliadas como “muito bonitas” não foram tão bem-sucedidas profissionalmente como os homens.

Numa entrevista à CNBC, o investigador Alexi Gugushvili afirmou que estes resultados sugerem que “para os homens, ser atraente tem um importante papel no sucesso profissional, seja para conseguir um aumento, uma promoção ou empregos mais competitivos”.

A pesquisa, que aborda também a educação, a ocupação e o rendimento como medidas de mobilidade social, concluiu que os homens fisicamente atraentes têm maior probabilidade de ascenderem socialmente do que os homens de atratividade média. Ou seja, a atratividade física é mais um indicador da mobilidade social, independente dos resultados ao nível educacional, ocupacional e rendimentos.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders