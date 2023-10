55% dos profissionais portugueses lutam contra o stress e o esgotamento em silêncio

Apesar dos debates globais sobre saúde mental e bem-estar, os números falam por si: 73% da força de trabalho mundial luta contra o stress e o esgotamento. Em Portugal, só no último ano 21% dos colaboradores experienciaram sintomas fortes ou muito fortes de stress/burnout, com as mulheres a serem as mais afetadas. Estão são as conclusões do mais recente estudo da GoodHabitz, realizado em conjunto com a agência de estudos de mercado Markteffect.

De acordo com o estudo, dos 45% portugueses inquiridos que partilharam os seus sintomas de stress com os seus empregadores, 53% não receberam o apoio que precisavam para se sentirem melhores. A maioria dos colaboradores portugueses (86%) considera que a felicidade no trabalho afeta o seu bem-estar geral, uma percentagem muito superior à de outros países europeus

Para os colaboradores portugueses, ter uma relação positiva e forte com a sua liderança e colegas de trabalho é importante para o seu bem-estar (88%), tal como identificarem-se com a cultura organizacional do local onde trabalham (84%). 85% acreditam que o desenvolvimento pessoal ajudaria também a melhorar a sua felicidade no trabalho e 55% concordam que as oportunidades de desenvolvimento pessoal influenciam a sua decisão de ficar no trabalho atual.

40% dos portugueses acham que a sua organização atual não investe (internamente) em oportunidades de carreira futuras. 89% dos colaboradores portugueses afirmam que sairiam do seu trabalho atual no período de um ano devido a falta de oportunidades de desenvolvimento pessoal.

Ainda segundo o estudo, são mais os colaboradores com um cargo médio ou alto (30%) que acreditam que o investimento em competências de coaching de equipas e liderança influencia o seu bem-estar de forma positiva do que os colaboradores com um cargo baixo (17%).

“Com este estudo, tivemos como ambição perceber a realidade dos profissionais em todo o mundo, como se sentem nos seus locais de trabalho e o seu nível de felicidade e bem-estar. Estes números devem deixar-nos a todos alerta, ao demonstrarem a necessidade de, enquanto sociedade, assumirmos um papel ativo na promoção de um ambiente de trabalho equilibrado e feliz para todos”, afirma Pedro Monteiro, Sales Manager da GoodHabitz em Portugal.

O estudo será apresentado pela empresa de e-learning no dia 10 de outubro, pelas 14h00, no evento “Rumo ao sucesso: falando abertamente sobre saúde mental e bem-estar laboral" . O evento irá ocorrer em formato digital, com legendas em português, e irá contar com Dame Kelly Holmes, ex-campeã olímpica britânica e uma referência na área da saúde mental, bem como com clientes da GoodHabitz como Mammut e Vueling, que irão partilhar o seu testemunho e proposta de boas práticas na área da saúde mental e bem-estar nas empresas.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders