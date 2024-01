Se tem esta capacidade, saiba que é uma pessoa bastante inteligente. Quem o diz é uma psicóloga

Existe uma característica típica das pessoas muito inteligentes e que é muitas vezes subvalorizada. Porém, os especialistas reparam nesta capacidade. A psicoterapeuta norte-americana Jenny Maenpaa explicou ao site da CNBC que a capacidade de ouvir é um dos grandes sinais de uma pessoa inteligente.

As pessoas que “são capazes de perceber uma interação de forma holística, em vez de apenas estar no momento e responder à última coisa que o interlocutor disse com a primeira coisa que pensaram” são, geralmente, altamente inteligentes, explicou a especialista à CNBC.

Esta capacidade também é conhecida como escuta ativa e exige mais do que apenas ficar sentado em silêncio enquanto alguém fala. “Escuta ativa é quando alguém pode ouvi-lo durante um longo período, absorvendo verdadeiramente o que está a dizer, sem interromper”, explica a especialista.

“Ouvintes ativos respondem com perguntas porque estão genuinamente interessados no que está a dizer. Podem manter as suas perguntas em mente até o outro terminar, em vez de interromper para esclarecer ou partilhar um pensamento que tiveram só porque o interlocutor os lembrou disso”, refere ainda a psicoterapeuta.

Pessoas bem-sucedidas podem usar esta capacidade para promover relacionamentos e construir confiança com colegas, chefes, mentores ou qualquer outra pessoa à sua volta.

Muitos profissionais acreditam que são ouvintes ativos, mas, na verdade, 70% deles apresentam maus hábitos de escuta no local de trabalho, resultando em mal-entendidos, como revelou um estudo da Universidade da Califórnia, citado pelo CNBC.

Algumas pessoas são “naturalmente dotadas de [habilidades de escuta ativa] desde tenra idade e muitas vezes recebem feedback do tipo ‘é tão fácil conversar consigo’ ou ‘sinto que sou a única pessoa na sala quando conversamos’”, afirma Jenny Maenpaa.

Porém, se não é uma pessoa dotada com esta habilidade natural, pode fazer um esforço para praticar a escuta ativa. Tente estes passos conscientes até que o treino culmine num hábito natural: