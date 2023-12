Médicos fazem alerta depois de homem ter rasgado a traqueia ao tentar travar espirro

Se tem o hábito de tentar travar espirros, saiba que está a colocar a sua saúde em risco. Um homem com cerca 30 anos deu entrada no hospital com dores excruciantes depois de ter sustido um espirro tapando o nariz e fechando a boca. Após exames, os médicos concluíram que tinha rasgado a traqueia.

Foi em Dundee, na Escócia, que o caso aconteceu. Quando o paciente chegou ao hospital, os médicos identificaram um som semelhante a um estalo quando lhe tocaram no pescoço e perceberam que o homem não conseguia controlar os movimentos. Foram realizados exames que acabaram por revelar um rasgão de 2 milímetros na traqueia.

Isto levou a que os médicos da Universidade de Dundee emitissem um alerta sobre os riscos de travar um espirro. Quando se fecha a boca e o nariz durante um espirro, explicam os especialistas, a pressão na traqueia aumenta em 20 vezes. Isto pode provocar a rutura dos tímpanos, aneurismas e até costelas partidas.

O caso, entretanto, já foi documentado na revista científica BMJ Case Reports.

O paciente foi enviado para casa com medicação e, cinco semanas depois, o rasgão já teria fechado.

Como se deve lidar com um espirro?

À edição escocesa da BBC, o médico Rasads Misirovs, o principal autor do estudo, explicou que as pessoas devem ter o cuidado de espirrar para fora já que este é um mecanismo do corpo para expelir algum agente irritante que possa estar alojado nas vias respiratórias.

O médico alerta também que há formas mais seguras de se controlar um espirro sem tapar o nariz ou a boca. “Devemos cobrir suavemente o rosto com a mão ou com a parte interna do cotovelo para evitar que irritantes como vírus, juntamente com a saliva e o muco, atinjam outras pessoas ao nosso redor", explica. c

Além disso, há métodos para tentar evitar o espirro sem ter de fechar o nariz ou a boca. “Eu, pessoalmente, uso outra técnica: pressionar o polegar no lábio superior, logo abaixo do nariz, sem bloquear as narinas durante segundos – isto funciona comigo", revela.

Os rasgões da traqueia são fenómenos raros e podem ser fatais. Um dos últimos casos reportados ocorreu em 2018 quando um homem rasgou a traqueia também por tentar controlar um espirro.