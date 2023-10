Mãe faz alerta depois de filha de 7 anos morrer em acidente com o balão do próprio aniversário

Uma mãe norte-americana deixou um alerta a famílias com crianças sobre os riscos dos balões, depois de a sua filha de apenas sete anos ter morrido no início do mês, noticia a imprensa dos Estados Unidos, com base numa publicação do Facebook desta mulher enlutada.

Channa Kelly contou nas redes sociais que comprou um grande balão com cores de arco-íris, com o número 7 (ver imagem) e cheio com hélio. A este juntou “aproximadamente 10 balões de latex com o tema Roblox” para o a festa de anos da sua filha, Alexandra Kelly, que celebrou sete anos no passado dia 24 de setembro.

Channa conta que, uma semana após a festa, os balões de latex já tinham rebentado, mas estava tranquila na sala "sem saber de qualquer perigo com o balão” grande que ficou no quarto com a filha. Porém, quando voltou ao quarto encontrou a menina de bruços no chão.

“Como mãe, sempre estive ciente do risco de asfixia dos balões de latex, mas nunca imaginei que existisse risco em relação a estes balões muito grandes”, confessa a norte-americana no seu post: “Pensei, por um segundo, que ela tivesse adormecido, mas logo percebi que o balão estava à volta da cabeça dela. Tirei rapidamente o balão, liguei para o 911 [equivalente nos Estados Unidos ao 112 em Portugal) e comecei a fazer RCP [manobras de reanimação] imediatamente. Pedi aos operadores do 911 que me lembrassem das etapas da RCP porque tinha passado muito tempo desde a minha formação e eu não queria falhar”, conta, num relato assustador.

Quando a polícia e os paramédicos chegaram assumiram as manobras de reanimação, mas as tentativas não tiveram sucesso e a menina morreu.

“Todo o meu mundo desabou, partilha a mãe. “Não se sabe se ela morreu intoxicada por hélio ou devido a asfixia. Aguardamos agora os resultados preliminares para a determinação final da causa da morte. Disseram-nos que pode levar de 4 a 6 meses”, escreveu Channa Kelly.

Esta mãe acredita que partilhar a história da sua filha traga mais consciência a outras famílias sobre os perigos dos balões. “Espero e rezo para que isto evite e salve a vida de outras crianças”, escreveu. “Eu não quero que mais ninguém viva a dor e a devastação que a perda de um filho traz.”