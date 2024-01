Este é o tipo de exercício ideal para quem quer retardar o envelhecimento

É a luta do momento: manter um corpo e mente sãos até cada vez mais tarde. Este objetivo não é alcançado sem trabalho e é apenas essa a garantia que todos temos, mesmo aqueles que são mais afortunados na herança genética.

Dentro deste esforço para nos mantermos mais jovens durante mais tempo, o exercício físico é fundamental. Mas, que tipo de exercício ou desporto deve praticar uma pessoa que quer protelar os sinais de que está a envelhecer?

De acordo com o site Eating Well, num artigo revisto pela nutricionista Jessica Ball, o exercício pode desacelerar fases do processo de envelhecimento, prevenindo e reduzindo o risco de desenvolver doenças cardiovasculares e cancro.

Qualquer tipo de exercício traz vantagens. Mas, de acordo com Andrew Ludlow, especialista em genética molecular da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, refere que os exercícios de resistência parecem ser os mais eficazes. Ou seja, não é necessário correr maratonas para retirar o partido máximo do exercício físico, mas deve esforçar-se com alguma intensidade.

"Caminhadas rápidas de 30 minutos, ou várias caminhadas mais curtas acumulando até 30 minutos por dia, em todos ou na maioria dos dias da semana, são provavelmente suficientes para reduzir o risco de doença", diz o médico. "Estes exercícios de resistência são mais benéficos e geram uma maior resposta celular, e mesmo em pouco tempo ajudam bastante na redução do risco de doença.”

Os exercícios de resistência incluem atividades como caminhada, corrida, remo, ciclismo, esqui ou natação. Ou seja, qualquer atividade que eleve e mantenha a frequência cardíaca.

Para maximizar os benefícios anti-envelhecimento dos exercícios de resistência, o especialista recomenda acrescentar treino de força, gestão de stress, sono adequado e alimentação saudável.