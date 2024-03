Pai de menina de 12 anos drogou amigas da filha durante festa de pijama. Uma delas conseguiu pedir ajuda

Uma noite que deveria ter sido de diversão entre um grupo de meninas de 12 anos acabou a transformar-se num pesadelo, sendo que não se sabe qual teria sido o desfecho caso uma das crianças não conseguisse pedir ajuda.

O caso ocorreu no verão passado, nos Estados Unidos. Michael Meyden, de 57 anos e pai de uma menina de 12, serviu batidos de manga à filha e amigas durante uma festa de pijama em sua casa. Nas bebidas colocou doses consideráveis de benzodiazepinas, substâncias ansiolíticas e calmantes.

Porém, uma das meninas acabou por não beber, mas fingiu que tinha adormecido, por medo. Acabou por ver que Meyden entrou várias vezes no quarto para testar se todas estavam a dormir, chegando mesmo a colocar um dedo junto aos narizes das menores e acenar à frente dos seus rostos, como escreveu o The Lake Oswego Review, citado pela revista People.

Aflita com a situação, a criança pediu ajuda através do telemóvel. Assim que Meyden saiu do quarto, a menina escreveu freneticamente uma mensagem para a mãe, às 1h43: “Mãe, por favor, vem buscar-me e inventa uma emergência familiar. Eu não me sinto segura. Posso não responder, mas por favor, vem buscar-me (emoji a chorar), por favor. Por favor, vem. Por favor. POR FAVOR!!"

A menina disse à polícia, mais tarde, que podia sentir o pai da amiga "observando-a pela sua presença enquanto ela mantinha os olhos fechados, fingindo estar a dormir”, como se pode ler na acusação.

A mãe da criança alertou logo os outros pais e deslocaram-se em conjunto a casa de Meyden para irem buscar as filhas. Meyden insistiu que os pais voltassem de manhã, alegando que as meninas estavam a dormir, mas os pais ignoraram o pedido e foram procurar as filhas.

Na declaração dos agentes de polícia que foram chamados ao hospital pediátrico para onde os pais seguiram com as meninas drogadas, pode ler-se que uma das crianças “caminhava devagar e contava com a ajuda da mãe para se equilibrar, as pálpebras estavam pesadas e falava devagar”. Outra menina não conseguia mesmo andar sem ajuda quando os pais a foram buscar naquela noite, e só perguntava “o que aconteceu?”.

Escreve ainda a People que a polícia de Lake Oswego determinou mais tarde que Meyden “era o responsável pelas drogas detetadas na corrente sanguínea das crianças”.

O homem foi detido e esteve preso, mas saiu, entretanto, sob uma fiança de 50 mil dólares.