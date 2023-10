Pai morre a salvar filhos de uma fonte eletrificada em centro comercial

A tragédia aconteceu num centro comercial da Flórida, Estados Unidos. Nate Davenport, pai de quatro filhos, não hesitou em saltar para dentro de uma fonte eletrificada num centro comercial da cidade de Jupiter quando vou que dois dos seus filhos estavam lá dentro e corriam risco de ficar eletrocutadas.

O pai conseguiu tirar as crianças, enquanto outras pessoas tentavam ajudar. Porém, tanto as crianças como os transeuntes que prestaram auxílio ficaram bem, ao contrário de Nate que acabou por sofrer lesões na sequência de choques elétricos. Viria a morrer horas mais tarde no hospital, de acordo com a imprensa local, citada pela revista People.

As duas crianças, de oito e 11 anos, foram ainda transportadas para o hospital. De acordo com a avó que estava presente no momento do incidente, os netos começaram a gritar que estavam a sentir choques elétricos. Quando o pai os agarrou, acabou por ser ele a receber toda a carga elétrica e a sofrer a eletrocussão.

As autoridades e a gestão do centro comercial investigam agora as causas deste incidente, estando toda a zona do estabelecimento com a energia interrompida.