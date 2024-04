FlixBus anuncia novas rotas que beneficiam todo o país (e até Espanha)

Os autocarros da FlixBus vão passar a estar presentes no aeroporto de Lisboa, passando a ligar assim os três aeroportos internacionais do país, juntamente com Faro e Porto, além de passar a fazer ligação também ao aeroporto internacional de Madrid. A partir de agora, é possível viajar de FlixBus do Porto, do Algarve, ou mesmo da região da Beira Interior diretamente até ao aeroporto de Lisboa, anunciou a empresa num comunicado enviado ao IOL.

As primeiras linhas da FlixBus de e para o aeroporto de Lisboa já se encontram a operar e têm como objetivo reduzir a utilização da viatura particular nas viagens até ao aeroporto. “Estas novas linhas resultam da nossa estratégia de reforçar as ligações diretas aos aeroportos nacionais, de forma a facilitar as viagens de ligação a todos os que vão viajar de avião. Acreditamos que, com boas soluções de mobilidade partilhada, as pessoas que vão para os aeroportos possam deixar o carro em casa e optar pelo transporte coletivo”, disse Pablo Pastega, diretor-geral da FlixBus para Portugal e Espanha.

Mas não são só os portugueses a beneficiar das novas ligações ao aeroporto de Lisboa. A partir de agora, é possível ir diretamente do aeroporto da capital até Badajoz, Mérida ou Cáceres. “Queremos facilitar o processo de viagem de todos aqueles que precisam de se deslocar para qualquer um destes aeroportos, ou de todos os que, chegando a Portugal, precisam de fazer voos de ligação a partir de um aeroporto diferente do aeroporto de chegada”, defende este responsável.

Eis algumas das ligações disponíveis de e para o aeroporto de Lisboa:

Aeroporto de Lisboa ⇆ Aeroporto do Porto

Aeroporto de Lisboa ⇆ Aeroporto de Faro

Aeroporto de Lisboa ⇆ Aeroporto Internacional Madrid-Barajas

Aeroporto de Lisboa ⇆ Albufeira

Aeroporto de Lisboa ⇆ Faro

Aeroporto de Lisboa ⇆ Castelo Branco

Aeroporto de Lisboa ⇆ Covilhã

Aeroporto de Lisboa ⇆ Fundão

A FlixBus continua a desenvolver a sua rede doméstica em Portugal, e são já mais de 50 as cidades a integrar a operação no nosso país. Depois da chegada a Albergaria-a-Velha no início do mês, foi a vez do Fundão e de Tondela integrarem a rede da FlixBus. A partir de agora, há viagens diretas do Fundão para Lisboa. Já a partir de Tondela, a terceira cidade a integrar a operação doméstica neste mês de abril, passou a ser possível viajar de FlixBus até Lisboa, Coimbra e Viseu.

Mas há mais novidades na região Centro do país: a partir do próximo dia 29 de abril, Leiria verá a operação da FlixBus reforçada, passando a ter novas linhas que ligam diretamente a cidade do Lis a Aveiro e a Lisboa.

Os bilhetes da FlixBus estão à venda no site e na app da FlixBus, nos pontos de venda locais, e também nos mais de 2.500 pontos de venda da Pagaqui em todo o país.