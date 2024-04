A água aqui não é gelada nem perigosa. Falamos de uma das praias mais apetecíveis do Norte

Localizada nas margens do Rio Tâmega, a Praia Fluvial de Boelhe é um verdadeiro oásis a Norte com águas transparentes, tranquilas e com uma temperatura agradável. Com uma faixa de areia fina e agora com zona relvada, esta praia é de visita obrigatória no concelho de Penafiel.

Mas se a tranquilidade para si é sinónimo de tédio, saiba que existe uma variedade imensa de atividades aquáticas disponíveis na praia, como stand up paddle e outros desportos náuticos. Assim, os visitantes têm a liberdade de escolher entre momentos de tranquilidade ou experiências mais emocionantes, tudo envolto numa paisagem de cortar a respiração. Além disso, há um campo de jogos e um bar com esplanada.

Durante os meses de verão, a Praia Fluvial de Boelhe ganha vida com a presença de inúmeras famílias que se reúnem para desfrutar de piqueniques à beira-rio (há várias churrasqueiras!), mergulhos e animadas partidas de futebol de praia. O baloiço gigante de madeira, que proporciona uma vista panorâmica deslumbrante da paisagem circundante, merece destaque.

Há mesas de piquenique, churrasqueiras e chapéus de colmo. E, para aqueles que ainda hesitam em mergulhar nas águas do rio, os testemunhos de quem a visita são unânimes: a água tem uma temperatura muito agradável, perfeita nos dias mais quentes do ano.

