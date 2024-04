Esta piscina portuguesa de sonho é também praia e merece mesmo uma visita

Algarve tem praia fluvial com água a 28 graus

Praia do Creiro

Esta vila algarvia com uma praia de sonho parece saída de um postal grego

As imagens falam por si (ver galeria acima). Este é um verdadeiro paraíso que prova que para ter uma experiência de piscina de hotel de cinco estrelas não precisa de gastar rios de dinheiro em estadias e voos.

Nos dias de calor, não há nada como um mergulho refrescante. E em Castelo Branco, onde o calor do verão é intenso, há um autêntico oásis onde os mergulhos andam de mãos dadas cm a diversão: a Piscina Praia de Castelo Branco.

Trata-se de um complexo, com quase quatro mil metros quadrados de água e uma área relvada para estender as toalhas, e é um ponto de paragem obrigatório na cidade do interior, onde o verão é quente e seco.

Anualmente, milhares de pessoas vistam esta Piscina Praia com amigos e família. Por isso, guarde esta nota: a partir de 10 junho, quando o complexo abre portas, Além de simplesmente flutuar na piscina gigante, no verão são ainda organizadas diversas atividades no complexo, como hidroginástica ou aquazumba para os adultos, e atividades lúdicas e educativas para os mais novos.

Além disso, a Piscina Praia de Castelo Branco oferece uma série de serviços. Com um horário de funcionamento alargado, das 9h00 às 19h30 durante a época de verão, é possível desfrutar do espaço durante todo o dia. O complexo dispõe de 750 lugares de estacionamento, assim como mil cacifos para guardar os pertences com segurança.

A zona de relvado oferece um local tranquilo para relaxar sob o sol e, para os mais ativos, há um campo de jogos em caixa de areia. Existem ainda 50 cadeiras e toldos disponíveis para aluguer. Os balneários, com capacidade para mil pessoas, permitem que toda a família chegue a casa no final do dia de banho tomado.

No ano passado, os bilhetes diários custavam 4.80 euros, sendo que visitantes com mais de 65 pagavam 3.80 euros e as crianças dos 5 aos 11 anos 3.20.