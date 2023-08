Lembra-se das gémeas Olsen da série ‘Que Família!’? Veja como estão hoje

Mary-Kate e Ashley deram muito que falar pelos papéis que desempenharam para o cinema e televisão. As gémeas Olsen, como são conhecidas, fizeram furor quando entraram, ainda em crianças, na série “Que Família!” (Full House, no título original), que esteve no ar de 1987 a 1995.

Depois da série, vieram outros filmes em que contracenaram juntas, mas a carreira das gémeas acabou por mudar de direção no final dos anos 2010.

Agora com 37 anos, as gémeas dedicam-se a novas áreas, estando a dar cartas como designers de moda e produtoras.

