Lembra-se de Jane Fonda assim? Veja como está a atriz hoje, aos 85 anos

Jane Fonda é um ícone de Hollywood e este facto é incontornável. A atriz, hoje com 85 anos, tem uma carreira cheia de sucessos e ainda dá cartas no mundo da representação.

Filha do famoso ator Henry Fonda, Jane estou representação e começou a sua carreira em 1960, aos 23 anos, ao participar na peça "There Was a Little Girl", da Brodway, e no filme "Tall Story".

Apesar de ter ganhado fama a representar em filmes de comédia, depressa estabeleceu-se como uma atriz de renome e venceu dois Óscares pelos seus papéis em “Klute” e “O Regresso dos Heróis”.

Ainda no ativo, recentemente a atriz contracenou ao lado de Lily Tomlin na série da Netflix "Grace e Frankie" e participou nos filmes "Do Jeito que Elas Querem – Um Novo Capítulo" e "Moving On".

Além da sua carreira como atriz, Jane Fonda distinguiu-se pelo seu ativismo político, tendo falado contra a Guerra no Vietnam, e no seu apoio a favor dos direitos das mulheres. Mais recentemente, também começou a falar sobre a importância de se agir contra as alterações climáticas.

Jane Fonda tem apoiado a greve dos atores e argumentistas em Hollywood.