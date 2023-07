Georgina Rodríguez já chegou ao TikTok! Veja aqui o primeiro vídeo

Georgina mostra foto do início do namoro com Ronaldo

O TikTok já conta com mais uma utilizadora de peso. Georgina Rodríguez não resistiu e criou a sua conta na rede social que mais tem crescido nos últimos tempos. Em poucas horas, a companheira de Cristiano Ronaldo já contava com mais de 800 mil seguidores.

O conteúdo escolhido para inaugurar a sua página no TikTok foi um vídeo com momentos do Festival de Cannes de 2023. Partilhado na quinta-feira, dia 20 de julho, o conteúdo já conta com mais de 80 mil gostos.

Confira em baixo o vídeo que Geogina partilhou.