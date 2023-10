Estes 7 hábitos aumentam o risco de sofrer uma gripe

Começam a aproximar-se os dias frios e os casos de gripe começam a aumentar. Apesar de ser provocada por um vírus, a verdade é que é no inverno que surgem mais casos de gripe. Nunca é demais perceber o que é que se pode fazer para manter a doença longe pelo máximo de tempo possível.

O vírus da gripe é transmitido através de gotículas de pessoas infetadas e, por isso, é fácil entrar em contacto com ele. Não é só quando falamos com alguém que está doente que corremos o risco de também ficar infetados. Por vezes basta entrar em contacto com uma zona que foi tocada por alguém com gripe e colocar as mãos nos olhos, nariz ou boca. Por isso, não é de estranhar que seja tão fácil apanhar gripe.

Todos os dias, temos alguns comportamentos que aumentam o nosso risco de apanhar gripe. A Health Digest fez um levantamento dos hábitos mais comuns que fazem com que fiquemos doentes e dá dicas de como os corrigir.

