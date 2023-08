Gosta de dormir mais ao fim de semana? Atenção que isso pode estar a fazer-lhe mal à saúde

Muita gente aproveita o fim de semana para recuperar horas de sono ou simplesmente ficar mais tempo na cama. E apesar de saber bem, parece que pode não ser a melhor decisão para a saúde.

Um novo estudo citado pelo New York Post alerta que dormir mais ao fim de semana pode estar a impactar negativamente a saúde digestiva já que interfere com o relógio interno do corpo.

O estudo publicado no Jornal Europeu de Nutrição analisou o sangue, amostras de fezes e o microbioma do intestino de 1000 pessoas e comparou os resultados daqueles que têm um horário regular de sono dos que não têm.

A conclusão é que uma diferença de apenas 90 minutos naquilo que é o tempo de sono normal parece ter impacto na composição do microbioma do intestino.

Isto acontece porque um horário irregular de sono está associado a um consumo de uma dieta alimentar de menor qualidade, com menos frutas, vegetais e frutos secos, e mais bebidas açucaradas.

O estudo também concluiu que os impactos na saúde podem passar por obesidade, inflamação e até risco de doenças cardiovasculares.

Para garantir que os nossos padrões de sono não têm um impacto negativo na saúde do nosso corpo, os investigadores recomendam que se mantenha sempre um horário de sono regular.