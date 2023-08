Sem explicação, homem interrompe missa e atravessa igreja a correr para 'atirar' criança ao altar [vídeo]

Um caso insólito está a tornar-se viral nas redes sociais. Um homem entrou a correr com uma criança aos ombros, numa igreja, trepou o altar e deixou o pequeno junto à imagem da Virgem.

O episódio aconteceu no passado domingo, dia 30 de julho, durante a celebração de uma missa no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Tenerife, e foi filmado e partilhado na internet.

Apesar de terem tentado agarrar o homem, este terá subido o altar e terá deixado a criança no topo, junto à imagem da Virgem. De acordo com o El País, os locais salientam que isto não é uma tradição e não se sabe ao certo o que levou a pessoa a ter esta atitude.

No mesmo vídeo, pode depois ver-se o homem a ir buscar a criança enquanto algumas pessoas aplaudem.