Bunny foi atropelada e perdeu as patas traseiras. Mercedes decidiu oferecer cadeira de rodas à cadela

A história de Bunny poderia ter tido um desfecho muito negativo, mas o seu resgate deu um novo ânimo à cadela e desde que foi salva, o seu futuro parece cada vez mais risonho.

Bunny foi encontrada no início do ano, no México, muito maltratada por Henry, da página de Instagram Keepingfinn. Tinha sido atropelada e os donos tinham-na abandonado à sua sorte. Os ferimentos que tinham eram tão extensos que a única forma de a salvar seria amputando as patas traseiras.

A história que foi divulgada nas redes sociais tocou o coração de muita gente e um dos internautas comentou: “Ela merece o Mercedes Benz das cadeiras de rodas”. Henry decidiu então contactar a Mercedes Benz Vans USA que achou a ideia genial e decidiu ajudar.

Foi assim que Bunny ganhou uma cadeira de rodas da Mercedes e já se desloca tranquilamente por todo o lado.

Veja o vídeo com a história e as imagens de Bunny a correr feliz com a sua nova cadeira de rodas Benz.