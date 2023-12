Sabe o que é um NPC e o que quer dizer cringe? Veja quais foram os termos de internet mais pesquisados em 2023

Com 2023 a chegar ao fim, começam a chegar as retrospetivas do ano. Uma das mais interessantes é a das pesquisas em motores de busca. Esta lista mostra quais foram os termos de internet mais pesquisados pelos portugueses.

Para quem navega nas redes sociais com frequência, é normal que se depare com um sem número de termos e gírias que parecem quase alienígenas. Todos os meses parece que surgem novos termos de internet e nada como o amigo Google para conseguirmos estar a par do que significam.

Elaborada pela Preply, uma plataforma de ensino de línguas, esta lista apresenta as palavras “da moda” da internet que mais motivaram pesquisas online em Portugal, desde janeiro. Entre o ‘cringe’, o NPC e o GOAT, o TOP 10 está cheio de expressões engraçadas.

Veja na galeria quais foram os termos de internet mais pesquisados pelos portugueses ao longo de 2023 e o que significam, de acordo com a Preply.